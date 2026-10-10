Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kayseri sanayi odası'nda yeni dönem: ortak akıl ve üretime odaklı yönetim

Kayseri sanayi odası'nda Mehmet Büyüksimitci yeniden yönetim kurulu başkanı, Abidin Özkaya meclis başkanı oldu; yeni dönem ortak akıl, üretim ve ihracata odaklanacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri sanayi odası'nda yeni dönem: ortak akıl ve üretime odaklı yönetim

Kayseri sanayi odası'nda yönetim seçildi:

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) 4 Ekim'de yapılan organ seçimlerinin ardından, bugün gerçekleştirilen seçimlerle yeni dönem yönetimi kesinleşti. Mehmet Büyüksimitci yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, meclis başkanlığına ise Abidin Özkaya getirildi. Seçimlerde Yönetim Kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri de belirlendi.

Başkanın öncelikleri:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede Meclis üyelerine ve odanın tüm üyelerine teşekkür etti. Büyüksimitci, "Bizlere yeniden bu görevi layık gören Meclis üyelerimize ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle çalışmanın temeline güven vurgusu koydu. Yeni dönemde ortak akıl ve istişare anlayışını sürdüreceklerini belirten Büyüksimitci, önceliklerini sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek, üretimi, istihdamı ve ihracatı ilerletmek şeklinde sıraladı.

Meclisten birlik mesajı:

Yeniden meclis başkanlığına seçilen Abidin Özkaya da meclis üyelerine teşekkür ederek, meclisin tecrübesi ve birikiminin sanayicilerin beklentilerini gündeme taşımaya devam edeceğini vurguladı. Özkaya, "Şahsıma gösterilen güven ve destekten dolayı tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum," dedi ve yönetimle uyum içinde Kayseri sanayisine katkı sunma hedefini yineledi.

Yönetim kurulu kadrosu:

Seçimler sonucunda Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Büyüksimitci. Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Oğuzbaş, Ahmet Gümüşcü, Mehmet Sarıalp, İlhan Baloğlu, Mustafa Ateş, Mustafa Nebi Doğan, Kemal Murat Benk, İhsan Narin, Emre Erkahyaoğlu ve Arda Aksoy. Meclis Başkanı: Abidin Özkaya. Meclis Başkan Yardımcıları: Ahmet Övüç, Metin Mermerkaya. Meclis Katip Üyesi: Ebru Kantarcı.

Yeni yönetimin, ifade edildiği gibi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hareket ederek kent sanayisini ve oda üyelerinin önceliklerini gündemde tutması bekleniyor. Seçimlerin oda, şehir ve ülke için hayırlı olması dileği paylaşıldı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI’NDA (KAYSO) 4 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN, BUGÜN...

KAYSERİ SANAYİ ODASI’NDA (KAYSO) 4 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN, BUGÜN YAPILAN SEÇİMLERLE YENİ DÖNEMİN YÖNETİMİ BELİRLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...
images

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi