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Kayseri Sanayi Odası'ndan üyeler için sandık çağrısı: her oy ortak geleceğe destek

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 4 Ekim 2026'da yapılacak organ seçimlerine üyelerin katılımının Kayseri sanayisinin temsil gücünü artıracağını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri Sanayi Odası'ndan üyeler için sandık çağrısı: her oy ortak geleceğe destek

seçim tarihi ve kapsamı:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Üyeler yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçim süreci, odanın kurumsal işleyişi ve temsil yapısının yenilenmesi açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

başkanın çağrısı:

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dört yıllık çalışma döneminin ardından başlayan seçim sürecinde tüm oda üyelerine yoğun katılım çağrısında bulundu. Büyüksimitci, geride bırakılan dönemde odanın meclis ve meslek komiteleriyle ortak akıl ve istişare anlayışıyla yönetildiğini belirtti ve aynı anlayışla yoluna devam etme kararlılığını ifade etti. Üyelerin seçim günü sandık başına gelmesinin odanın temsil gücünü ve karar alma meşruiyetini güçlendireceğini vurguladı.

seçimin önemi:

Büyüksimitci, üyelerin vereceği oyların Kayseri sanayisinin ortak aklına ve birlikte hareket etme kültürüne verilen destek anlamına geleceğini söyledi. Seçimlerin karşılıklı saygı ve olgunluk içinde tamamlanmasının altını çizen başkan, ortak hedefin Kayseri sanayisini daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dirençli hale getirmek olduğunu belirtti. Üyelerin yoğun iş temposuna rağmen zaman ayırıp sandığa gitmesinin odanın ortak çatısına sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

Başkanın mesajı, katılımın sadece yasal bir yükümlülük olmadığını; aynı zamanda Kayseri sanayisinin geleceğine yön verecek bir sorumluluk ve dayanışma çağrısı olduğunu hatırlatıyor. Seçim sürecinin odamızın köklü yapısına yakışır şekilde sürdürülmesi ve sonuçların tüm üyeler ile Kayseri sanayisi için hayırlı olması temennisi yinelendi.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, YAKLAŞAN ORGAN SEÇİMLERİ...

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, YAKLAŞAN ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE TÜM ODA ÜYELERİNE KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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