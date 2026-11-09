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Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3

Kayseri Şekerspor, PGL 3. Grup'ta Sorgun Belediyespor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen Çağrı Elgölgesi ve Eren Torbalı'nın golleriyle 3-2 kazandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3

maç özeti:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele Yozgat Sorgun İlçe Stadı’nda oynandı; hakemler Kerim Çataklı, Aminenur Yıldırım, Eray Cihan olarak görev yaptı.

Ev sahibi ekipte goller Emirhan Gün (dk.11) ve Kürşat Altunkaya (dk.54) tarafından kaydedildi. Kayseri Şekerspor'un sayıları ise Çağrı Elgölgesi (dk.31) ile başladı ve maçın son bölümünde Eren Torbalı (dk.90, dk.90+3) ile tamamlandı.

kilit anlar:

Maçta iki kez geriye düşen Kayseri Şekerspor, önce 31. dakikada Çağrı Elgölgesi ile eşitliği sağladı; ardından ikinci yarıda Kürşat Altunkaya'nın 54. dakikadaki golü ev sahibini üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın kırılma anı, Kayseri takımının durumu son dakikalarda Eren Torbalı'nın iki golü ile 3-2’ye çevirmesi oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Sorgun Belediyespor: Mehmet Nedim Durak, Yasin Güvenoğlu, Selim Öztürk, Emrullah Yorulmaz, Yusuf Ergöl, Emirhan Gün, Yiğitalp Kırcalı, Yağız Rüştü Aktaş, Yusuf Arda Akıncı, Tugay Kaya, Koray Kerem Köysüren, (Kürşat Altunkaya dk.46)

Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu, Buğra Sarıkaya, (Muhammed Aybar dk.57), Çağrı Elgölgesi, (Hasan Pamuk dk.70), Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Ömer Turan Görgüç, (Süleyman Öztürk dk.57), Halil Can Durmuş, İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut, Ziyahan Erbaşı, (Eren Torbalı dk.57)

Goller: Emirhan Gün (dk.11), Kürşat Altunkaya (dk.54) (Sorgun Belediyespor); Çağrı Elgölgesi (dk.31), Eren Torbalı (dk.90, dk.90+3) (Kayseri Şekerspor).

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 4. HAFTASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR DEPLASMANDA...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 4. HAFTASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA 2 KEZ GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN RAKİBİ SORGUN BELEDİYESPOR’U 3-2 MAĞLUP EDEREK, HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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