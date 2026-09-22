Kayseri sporcuları Karabük'te Yenice Cup'ta beş madalyayla döndü

Kayseri'nin Yenice Cup başarısı

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Karabük'te düzenlenen Yenice MTB Cup müsabakalarında Kayseri temsilcileri U17 kategorilerinde dikkate değer dereceler elde etti. Yarışların sonunda il, toplam 5 madalya ile dönerek önemli bir başarı kaydetti.

U17 kadınlarda tam kürsü:

U17 Kadınlar kategorisinde Kayseri sporcuları kürsüyü neredeyse tamamen doldurdu. Yarışları Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ikinci ve Melisa Aykaç üçüncü olarak tamamladı. Bu sonuç, takımın organizasyondaki performansının somut göstergesi olarak öne çıktı.

U17 erkeklerde çift başarı:

U17 Erkekler klasmanında da Kayseri'yi temsil eden sporculardan Metin Uğur birinciliği alırken, Nazım Bekar üçüncülük elde etti. Erkeklerdeki bu iki dereceyle takımın madalya sayısı beşe ulaştı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerle Kayseri'yi gururlandıran sporcular tebrik edildi ve başarılarında emeği geçen antrenör Bayram Eroğlu'na teşekkür edildi.

KARABÜK’TE DÜZENLENEN YENİCE MTB CUP MÜSABAKALARINDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN SPORCULAR, U17 KATEGORİLERİNDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.