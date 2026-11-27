hakem atamaları ve hafta programı:
Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta heyecanı yarın ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanan Süper Amatör Küme maçlarının hakem atamalarını belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.
lider randevusu ve haftanın önemi:
Kocasinan Ülküspor’un BAY geçtiği haftada lig lideri Hacılar Erciyesspor, en yakın takipçisi Büyük Toramanspor’u konuk edecek. Zirve mücadelesi olarak öne çıkan bu karşılaşmaya atanan hakem, haftanın dikkat çeken atamalarından biri oldu.
haftanın hakem listesi:
Kayseri Atletikspor - Develispor: Dilber Sıla Başıaçık
Argıncıkspor - Kayseri Yolspor: Berkecan Kalkan
Hacılar Erciyesspor - Büyük Toramanspor: Furkan Emre Arslan
Erciyes Esen Makina FK - Döğergücü FK: Ömer Keleş
Amaratspor - G.O.Paşaspor: Tolga Selvi
Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan atamalar, haftanın maç takvimiyle birlikte spor kamuoyunun bilgisine sunuldu.
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 6. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU
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