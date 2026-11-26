Kayseri süper amatör kümede 5. hafta sonuçları
Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. hafta tamamlandı. Oynanan 5 maçta toplam 27 gol kaydedilirken lig, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Haftanın maçları gol açısından zengin geçti ve liderlik mücadelesi sürüyor.
haftanın öne çıkan maçları:
Amaratspor 2-6 Kayseri Yolspor
Erciyes Esen Makina FK 3-1 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Atletikspor 9-1 Döğergücü FK
Hacılar Erciyesspor 1-0 Develispor
Büyük Toramanspor 3-1 Argıncıkspor
G.O.Paşaspor (BAY)
liderlik ve 6. hafta beklentileri:
Hacılar Erciyesspor haftayı kayıpsız geçirerek yoluna devam etti. Ligdeki yoğun gol performansları ve farklı skorlar, 6. haftada çekişmeli karşılaşmaların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Takımlar 29 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla puan tablosunda yeni hamleler gerçekleştirecek.
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 5. HAFTA TAMAMLANDI.
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