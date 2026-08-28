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Kayseri tek yürek: Memduh Büyükkılıç'tan Bursaspor maçına çağrı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bursaspor maçı için halkı Kadir Has Stadyumu'na davet etti; tramvaylar ücretsiz olacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri tek yürek: Memduh Büyükkılıç'tan Bursaspor maçına çağrı

maça çağrı ve şehrin coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın sahasında oynanacak Bursaspor maçı öncesinde tüm vatandaşları maça davet etti. Şehirde Kayserispor coşkusu hakim olurken caddeler kulübün bayraklarıyla donatıldı.

maç takvimi ve takım başarısı:

Lig başlangıcında Kayserispor, çıktığı 3 maçın tamamını kazanmış ve kalesinde hiç gol görmeyerek liderliğe oturmuş durumda. Yarınki mücadele 19:00'da başlayacak ve takım, taraftar desteğiyle Kadir Has Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

ulaşım ve çağrı detayları:

Maça gitmek isteyen vatandaşlar için belediye tarafından raylı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Başkan Büyükkılıç sosyal medya hesaplarından paylaştığı coşkulu videoda, "Şehrimizin markası Kayserispor için şimdi birlik zamanı. Bursaspor maçında Kadir Has Stadyumu’nda buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve kulüp yetkililerinin iş birliğiyle hazırlanan görseller ve bayraklarla şehirdeki destek görünürlüğü artırıldı. Başkanın çağrısı, şehrin farklı noktalarından gelecek taraftarların maça ortak olması yönünde güçlü bir beklenti oluşturdu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YARIN OYNANACAK BURSASPOR MAÇI ÖNCESİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YARIN OYNANACAK BURSASPOR MAÇI ÖNCESİNDE VATANDAŞLARI MAÇA DAVET ETTİ. AYRICA, KAYSERİSPOR COŞKUSU ŞEHİR DE HAKİM OLURKEN, CADDELER KAYSERİSPOR'UN BAYRAKLARI İLE DONATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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