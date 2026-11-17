kayseri ticaret odasının ankara ziyareti

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy liderliğindeki heyet, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri, Başkanlık Divanı, meclis ve komite üyeleri ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Turalın katılımıyla başkent Ankara'da yoğun bir temas programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yeni dönem projeleri, iş dünyasının talepleri ve ekonomik iş birlikleri gündeme alındı.

siyasi kanattan destek temasları:

Programın ilk ayağında heyet, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile bir araya gelerek Kayseri iş dünyasının önceliklerini anlattı. Başkan Gülsoy, KTO organ seçimlerinin ardından güven tazelediklerini, yeni yönetim kadrosunu ve öncelikli proje başlıklarını Elitaş'a iletti. Elitaş toplantıda yapılan seçimin demokratik yapısına vurgu yaparak sivil toplumun rolüne dikkat çekti ve Kayseri temsilcilerini tebrik etti.

Ardından KTO heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Bu görüşmede de KTO'nun yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler, iş dünyasının beklentileri ve şehrin kalkınmasına yönelik öneriler paylaşıldı. Arıkan, seçim sürecinin serbest ve katılımcı bir atmosferde geçtiğini belirterek Kayseri için yapılacak çalışmalara desteğini ifade etti.

oda-borsa ve destek kurumlarıyla iş birliği:

Heyetin üçüncü durağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği oldu. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleşen görüşmede birlik ve dayanışma mesajı ön plandaydı. Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa seçimlerini ülke demokrasisinin önemli bir uygulaması olarak nitelendirirken Kayseri Ticaret Odası'nın yeniden seçilen yönetimini tebrik etti ve şehrin ticaretine katkı sağlayacak çalışmalarda ortak akıl çağrısında bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy, 3 Ekim'de yapılan seçimlerde 61 komitede yarışıldığını ve heyetin 59 komiteyi alarak önemli bir başarı gösterdiğini aktardı. TOBB ziyaretinde yeni yönetim kadrosunun öncelikleri, sektör talepleri ve istihdam odaklı projeler Hisarcıklıoğlu ile paylaşıldı. Toplantı anısına Gülsoy tarafından Hisarcıklıoğlu'na özel bir tablo takdim edildi.

kotech ve girişimcilik odaklı adımlar:

Programın son ayağında KTO heyeti, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile görüştü. Burada KTO TEKMER Projesi kapsamlı şekilde sunuldu; projenin hedefleri, girişimcilik ekosistemine katkıları ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Başkan Gülsoy, hedeflerinin Türkiye'deki TEKMER'ler arasında bir numara olmak olduğunu, yapay zeka ve katma değer yaratacak projelere odaklandıklarını belirtti.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, TEKMER fikrinin KTO'dan çıktığını vurgulayarak kurum olarak fikri desteklediklerini ve bu desteği sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti. İbrahimcioğlu, ayrıca KTO'nun seçim başarısını tebrik ederek projelere ilişkin desteğini yineledi.