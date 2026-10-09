Kayseri Ticaret Odası'nda yeni dönem: birlikten güç doğacak

Kayseri Ticaret Odası'nda yeni dönem resmen başladı

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 3 Ekim 2026 tarihli seçimlerin ardından yapılan ilk meclis toplantısında yeni yönetim ve kurullar oylarla belirlendi. 61 komitenin 59'unu kazanan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve ekibi, meclis üyelerinin oylarıyla güven tazeledi.

seçim süreci ve katılım:

Seçimler, M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; meclis asil üyeliğine seçilen 158 üyenin katıldığı toplantıda Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma ve Strateji Kurulu ile TOBB Genel Kurul Delegeleri seçildi. Odanın en yaşlı üyesi olarak geçici meclis başkanlığına Arif Demirkaya seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından oy verme işlemi başladı; ilk oyu Başkan Ömer Gülsoy kullandı. Seçimler, Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde ve 4 sandıkta yapıldı, oy sayımında Meclis Divanı oylarının bulunduğu sandık açıldı.

yeni kurullar ve görev dağılımı:

Açılan sandıklar ve yapılan sayım sonucunda yeni dönem organları şu şekilde oluştu.

Meclis divanı

Meclis Başkanı: Cengiz Hakan Arslan

Meclis Başkan Yardımcıları: Mahmut Kabak, Ercan Aras

Meclis Katip Üyesi: Selcen Erişen

Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Ömer Gülsoy

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hasan Köksal, Erol Sırıklı, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Mehmet Gülsoy, Ahmet Emre Sönmez, Ali Doğan, Selim Kadir Sepici, Muammer Topkasal, Atakan Bilen.

Disiplin kurulu

Ahmet Tural, Mustafa Çiftçi, Ahmet Güneş, Nebi Yemlihalıoğlu, Mustafa Aydın, Mustafa Özkan.

Danışma ve strateji kurulu

Hacı Bekir Kuzucu, Adnan Uslular, Alaaddin Keykubat, Ercan Sarıkaya, Gökhan Ünlühızarcı, Hakan Öztürk, Mehmet Yalçın, Murtaza Er, Süleyman Varol, Şevket Uyar.

TOBB delegeleri

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Hacı Ünsal Erkilet, Hakkı Ulusoy, Halil Büyüknalbant, İbrahim Kılıç, Mehmet Açıkalın, Mehmet Yağanlı, Muhammed Fatih Arıkan, Murat Dur, Osman Öner Özmen, Şevket Uyar.

başkanın mesajı:

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı: "3 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizde sandığa yansıyan iradeyle 8 bin 539 geçerli oyun 5 bin 645’ini alarak 61 komitenin 59’unu kazandık. Seçim sandıkta bitti; kazanan Kayseri, kazanan Kayseri iş dünyası oldu."

Gülsoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bizim yönetim anlayışımızda bağıran değil, her üyemizi bağrına basan bir yaklaşım hakimdir. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' anlayışını kendimize şiar edindik. Biz hiçbir zaman ayıran ya da kayıran tarafta olmadık; bizim anlayışımızda ayrıştırma yoktur, işimiz birleştirmektir. Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar ve ilk günden beri haykırdığımız gibi: Birlikte Güçlüyüz!"

Başkan Gülsoy, meclis iradesiyle seçilen yeni divan ve kurulları tebrik ederek 130 yıllık odanın ortak akılla Kayseri için çalışmaya devam edeceğini, yeni dönemin şehir ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ TİCARET ODASI’NDA (KTO) ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YAPILAN İLK MECLİS TOPLANTISINDA MECLİS DİVANI, YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU, DANIŞMA VE STRATEJİ KURULU VE TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ SEÇİMLE BELİRLENDİ. 61 KOMİTENİN 59’UNU KAZANARAK GÜVEN TAZELEYEN KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, "BİZLERİ YENİDEN SEÇEN ÜYELERİMİZE MAHCUP OLMAYACAK, ODAMIZIN SESİNİ DAHA GÜR DUYURACAĞIZ. BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ ANLAYIŞIYLA KAYSERİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.