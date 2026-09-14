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Kayseri trafiğinde Talas Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 02:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri trafiğinde Talas Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi, Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre B.S. yönetimindeki 38 AFM 091 plakalı otomobille, İ.Ö. idaresindeki 38 NH 245 plakalı motosikletin çarpışması sonucunda kazanın meydana geldiği bildirildi. Olay yerindeki ilk değerlendirmede sürücünün yaralandığı tespit edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaralı İ.Ö. için olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Kazaya ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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