Kayseri, Türk Dünyası'na kültür köprüsü oluyor

Kayseri ev sahipliğinde buluşma:

Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak üstlendiği sorumluluğun ilk somut adımlarından birini TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı kapsamında attı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen program, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek katıldı.

Program, resmi toplantıların yanı sıra kente ilişkin kapsamlı bir kültür ve şehir tanıtımını da içeriyordu. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve beraberindeki heyet, şehirde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görerek Kayseri’nin tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik potansiyelini değerlendirdi.

Kültür ve şehir gezileri:

Heyetin ziyaret rotasında ilk dikkat çeken duraklardan biri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve büyüklüğüyle öne çıkan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu. Konuklar, bahçeyi golf araçlarıyla gezerek sosyal donatılar ve peyzaj düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.

Kayseri’nin gastronomi alanındaki çalışmaları da programın merkezindeydi. Heyet, şehirdeki önemli merkezlerden Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek Kayseri mutfağının zenginliği, pastırma ve mantı gibi geleneksel lezzetlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Sanat ve el sanatları ziyaretleri de programda yer aldı. KAYMEK tarafından filografi eğitimi alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan "İz Bırakan Çiviler | Filografi Sergisi" büyük ilgi gördü. Sergide çivi ve tellerle oluşturulan eserler, geleneksel el sanatlarının çağdaş bir dille yorumlanmasının örneklerini sundu.

Programın en çarpıcı duraklarından biri ise Erciyes oldu. Heyet, Tekir Kapı’dan gondol teleferik hatlarıyla zirveye çıkarak Erciyes Dağı’nın doğal güzelliğini ve bölgedeki turizm yatırımlarını yerinde gördü. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından kayak merkezi altyapısı ve projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Manevi miras ve yerel hafıza:

Heyetin kent turundaki bir diğer önemli durak, Kayseri’nin manevi kimliğini temsil eden Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ve Mezarlığı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, türbenin tarihî önemi ve Seyyid Burhaneddin’in Kayseri ile bağları hakkında bilgi verdi.

Heyet ayrıca TÜRKSOY heyetinin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etmesiyle programın resmi temaslarını güçlendirdi. Resmî görüşmeler, kültürel iş birliği alanlarında atılacak adımlara zemin hazırladı.

Gelecek planları ve ortak medeniyet vurgusu:

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, dört günlük programı değerlendirirken ziyaretlerin verimli geçtiğini ve Kayseri’nin misafirperverliğinin katılımcıları memnun ettiğini belirtti. Yusuf, toplantının daimi konsey hazırlıkları açısından önem taşıdığını vurguladı ve "Bu dört gün bizim için çok verimli oldu" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Yusuf, Kayseri’nin 2027 yılı boyunca Kültür Başkenti uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlandığını ve bu faaliyetlerin Kayseri’nin Türk dünyasındaki bilinirliğini artırmayı hedeflediğini anlattı. "Kayseri’yi Türk Dünyası’na, Türk Dünyası’nı Kayseri’ye taşıyacağız" sözleriyle şehrin bir kültür köprüsü olma hedefi özetlendi.

Gastronomi üzerine yaptığı değerlendirmede Yusuf, Kayseri mutfağının Türk dünyasının ortak kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Pastırma ve mantı üzerinden verdiği örneklerde, yemek kültürlerinin zaman içinde farklı coğrafyalarda çeşitlendiğini ancak ortak kökenin korunduğunu söyledi: "Kayseri’deki gastronomi Türk dünyasının ortak gastronomisi" ifadesiyle bu birlikteliği öne çıkardı.

Genel Sekreter Yardımcısı, kültürel etkileşimin kimliği silmediğini, aksine her toplumun "kendi mührünü, kendi imzasını muhafaza ettiğini" belirterek kültürel çeşitliliğin ortak medeniyet bilincini güçlendireceğini kaydetti. Yusuf ayrıca, daha önce bu unvanı taşıyan şehirlerin tanınırlık ve ziyaretçi sayılarını artırdığına dikkat çekerek Kayseri için benzer bir ivme hedeflediklerini söyledi.

Programın tamamlanmasıyla Kayseri, sadece ekonomik ve ticari bir merkez olmadığını; tarih, kültür, sanat, gastronomi, manevi miras ve kış turizmi alanlarında Türk dünyasının ortak değerlerini buluşturan önemli bir merkez olarak yeniden tanımlandı. TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı yerel ve uluslararası iş birlikleri için bir zemin oluşturdu ve 2027 sürecine yönelik somut adımların atılacağı mesajını verdi.

TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI, KAYSERİ'DE YAPILDI