Andican'da sembol devri ve TÜRKSOY zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Daimî Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican'ın kapanış törenine katıldı. Program kapsamında Andican Vilayeti yönetimi, kültür başkentliği sembolünü Kayseri'ye devretti ve kaydedilen kararlar Türk dünyasının ortak kültürel gündemini şekillendirecek nitelikte oldu.

TÜRKSOY toplantısında alınan kararlar:

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Özbekistan Kültür Bakanı ve TÜRKSOY 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Gurbanmyrat Myradaliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Askaraly Madaminov ile üye ülke temsilcileri katıldı. Konsey, 2027 yılı faaliyet programı ve bütçesini onayladı; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise TÜRKSOY Daimî Konseyi'nin 44. Dönem Koordinatörü olarak atandı. Ayrıca bir sonraki Daimî Konsey toplantısının 2027 yılının son çeyreğinde Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Andican'da kültürel program ve kapanış konseri:

Andican'ın kapanış töreni Universal Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserle gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan sanatçıların yer aldığı programda makam müziğinden halk müziğine, operadan popüler müziğe uzanan zengin bir repertuvar sahnelendi. Konserde Özbekistan'dan Mahmud Nomozov, Alisher Fayz ve Rayhon Ganiyeva ile Türkiye'den Nilgün Kızılcı sahne aldı; Andican Polkası da törende yeniden seslendirildi.

Kayseri'nin 2027 vizyonu ve kültürel iş birlikleri:

Toplantıda Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında planladığı uluslararası festival, kültür ve eğitim programlarını heyetlerle paylaştı. Büyükkılıç, şehirde daha fazla Türk dünyası öğrencisini ağırlamak istediklerini belirtti; konsey de Kayseri'nin sunumunu ve etkinlik takvimini memnuniyetle karşıladı. Toplantıda ayrıca Özbekistan önerisiyle 2027 yılı Türk Dünyasında Çolpan Anma Yılı, Kırgızistan önerisiyle 2028 yılı Cengiz Aytmatov Anma Yılı ilan edilirken, Talas 2028 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlendi.

Başkan Büyükkılıç devir teslim sırasında, 'Devraldığımız bu ünvanı, 2027 yılı boyunca hem şehrimize hem ülkemize hem de Türk Dünyası'na yakışır şekilde taşıyacak; kadim şehrimiz Kayseri'nin tarihinden aldığı köklü birikimi kardeş devletlerimizle paylaşacağız' ifadelerini kullandı. Kayseri, tarihî mirası, kültürel zenginliği, sanayi ve ticaret gücü ile 2027 boyunca Türk dünyasının buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

TÜRKSOY DAİMÎ KONSEYİ 43. DÖNEM TOPLANTISI VE 2026 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ ANDİCAN’IN KAPANIŞ TÖRENİ, ÖZBEKİSTAN’IN ANDİCAN ŞEHRİNDE DÜZENLENDİ