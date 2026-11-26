Kayseri U14 ligi 2026-2027 sezonu tamamlandı

Kayseri U14 Ligi'nde 2026-2027 sezonunun normal sezon etabı, hafta sonu oynanan 9. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Toplam 36 takımın yer aldığı organizasyon, 4 grup üzerinden yürütüldü ve şimdi odak Play-Off aşamasına kaydı.

Normal sezonun özeti:

Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar arasında Zeki Akparlarspor, Talas Belediyespor, Sungur FK ve Hunatspor yer aldı. İkinci sırayı alan ekipler ise Hacılar Erciyesspor, Mimsinspor, Kocasinan Şimşekspor ve Akkışla Gençlikspor oldu. Normal sezonun tamamlanmasıyla lig tablosu netleşti ve kısa süreli bir değerlendirme döneminin ardından Play-Off eşleşmeleri şekillenecek.

Play-Off'a kalan ekipler ve süreç:

Gruplarını birinci bitiren dört takım doğrudan Play-Off'a kaldı. İkinci sıradaki dört takım ise hafta sonunda karşılaşarak Play-Off biletini kazanmaya çalışacak. Bu iki tur sonrasında Play-Off'ta mücadele edecek 6 takım belirlenecek ve bu ekiplerden 2'si Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek.

Lig yetkilileri ve kulüp temsilcileri, genç oyuncuların gelişimine odaklanan bir yaklaşım sergilediklerini vurguluyor. Play-Off etapları, takımlar için hem rekabet hem de oyuncu profillerini ulusal düzeye taşıma fırsatı sunacak. Taraftarlar ve aileler önümüzdeki hafta sonu başlayacak eleme maçlarında takımlarını desteklemek üzere sahalarda olacak.

KAYSERİ U14 LİGİ'NDE 2026-2027 SEZONU TAMAMLANDI.4 GRUPTA 36 TAKIMIN KATILI İLE OYNANAN U14 LİGİNDE GÖZLER PLAY-OFF’TA.