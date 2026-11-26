Kayseri Ulaşım A.Ş. ödül töreninde birinci oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Kayseri Model Fabrika tarafından düzenlenen Sürekli İyileştirme Ödülleri 2026 programında birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül töreni Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi; programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Projede öne çıkan yenilikler:

Ulaşım A.Ş.'nin bakım atölyesi bünyesinde hayata geçirilen Operasyonel Mükemmellik ve Yalınlaştırma Projesi kapsamında, tamamen yerli mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen Boji Taşıma Arabası projenin merkezinde yer aldı. Proje jüri tarafından, sağladığı verimlilik artışı, kapasite kazanımları ve ekonomik katkılar nedeniyle birinciliğe layık görüldü. Birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez takdim etti.

Operasyonel ve ekonomik etkiler:

Boji Taşıma Arabası sayesinde ağır bakım operasyonlarında kayda değer iyileştirmeler sağlandı. Projeyle ağır bakım için gereken bakım yolu sayısı 3’ten 2’ye düşürülürken, yıllık 1.215 kişi-saat iş gücü tasarrufu elde edildi. Sağlanan kapasite artışı, yeni bir atölye genişleme projesine olan ihtiyacı ortadan kaldırdı; bu yatırımın tutarı olarak hesaplanan 159 milyon TL’lik proje masrafı böylece gereksiz hale geldi.

Ayrıca Boji Taşıma Arabası’nın ithal edilmesi yerine yerli imkanlarla geliştirilmesiyle doğrudan 9 milyon TL tasarruf sağlandı. Tüm kalemler bir araya getirildiğinde proje toplamda 168 milyon TL ekonomik kazanım oluşturdu. Projenin hedefleri arasında 80 aracın bakım operasyonlarının desteklenmesi de yer aldı.

Yaygınlaşma ve sektör etkisi:

Proje, işletme bünyesindeki olumlu etkilerinin ötesinde sektör için de örnek uygulama niteliği taşıdı. Boji Taşıma Arabası, TÜRSİD aracılığıyla Türkiye’deki diğer raylı sistem işletmecileriyle paylaşıldı; bu sayede yerli mühendislik ve Ar-Ge çıktılarının yaygın kullanımı teşvik edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., geliştirdiği yerli çözümler ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hem kendi işletme verimliliğini artırmayı hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Projenin hem operasyonel hem ekonomik boyutları jüri tarafından dikkat çekici bulundu ve kurumun Ar-Ge kapasitesi ödülde somutlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş., KAYSERİ MODEL FABRİKA TARAFINDAN DÜZENLENEN SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÖDÜLLERİ 2026 PROGRAMI’NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.