Kayseri Üniversitesi'nde çevre için arabasız kampüs uygulaması genişliyor

etkinlik genel görünüm:

Kayseri Üniversitesi'nde 22 Eylül Dünya Arabasız Günü kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Arabasız Kampüs' etkinliği, KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlendi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Üniversite mensupları kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek farkındalık oluşturdu.

amaç ve uygulama:

Etkinliğin hedefi, motorlu araç kullanımını azaltıp düşük karbonlu ulaşım seçeneklerini teşvik ederek sürdürülebilir bir kampüs ortamı oluşturmak. Üniversite yetkilileri, uygulamanın yalnızca sembolik bir günlük eylem olmaması, bunun yerine çevreye duyarlı ulaşım alışkanlıklarının günlük yaşama yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: 'Kayseri Üniversitesi olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs anlayışını üniversitemizin bütüncül yaklaşımının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yeşil alanların korunması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Arabasız Kampüs' etkinliğimizle üniversitemizde çevre dostu ulaşım konusunda önemli bir farkındalık oluşturduk. Bu yıl 22 Eylül Dünya Arabasız Günü'nde etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirerek bu farkındalığı daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.'

Rektör sözlerine ek olarak, 'Arabasız Kampüs uygulamamızla motorlu araç kullanımını azaltırken yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi daha düşük karbonlu ulaşım seçeneklerini teşvik ediyoruz. Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz bu uygulamanın yalnızca bir günlük bir etkinlik olarak kalmayıp, çevreye duyarlı ulaşım alışkanlıklarının günlük yaşamda yaygınlaşmasına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Temiz çevre, temiz dünya hedefi doğrultusunda attığımız her adımın değerli olduğuna inanıyoruz. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ölçekte önem kazandığı ve COP31 sürecinin iklim eylemine yönelik farkındalığı artırdığı bu dönemde, üniversiteler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz büyük önem taşımaktadır,' ifadeleri yer aldı.

beklentiler ve sürdürülebilir adımlar:

Üniversite yönetimi, etkinlik sonrası elde edilen farkındalığın kalıcı davranış değişikliklerine dönüşmesini hedefliyor. Yeşil alanların korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık azaltımı gibi alanlarda yürütülen çalışmaların ulaşım politikalarıyla bütünleşmesi, kampüsün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Katılımcılar ve organizasyon ekipleri, 'Arabasız Kampüs' uygulamasının önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşması ve kampüs içi ulaşımda kalıcı düşük karbonlu çözümlerin benimsenmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 22 EYLÜL DÜNYA ARABASIZ GÜNÜ KAPSAMINDA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ‘ARABASIZ KAMPÜS’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.