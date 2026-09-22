Kayseri Üniversitesi'nde oryantasyon: ahilik ve Anadolu irfanıyla gençlikle buluşma

Kayseri Üniversitesi, yeni akademik yıla öğrencilerle bir arada başladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen "Öğrencilerimiz ile Buluşuyoruz" etkinliğinde, fakülte ve birim temsilcileri ile yeni öğrencileri bir araya getirdi. Programa Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ercan Teke, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektörün mesajı: üniversite yalnızca meslek edindiren kurum değil:

Programda söz alan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin rolüne dair kapsamlı bir çerçeve çizdi. Rektör, öğrencilere hitaben üniversitenin "yalnızca mesleki eğitim veren bir kurum olmadığını" vurguladı ve gençlerin üniversite yıllarında akademik birikimin yanı sıra kültürel ve ahlaki değerlerle de donanmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Anadolu irfanı ve Ahilik kültürü gibi kavramların eğitimin temel taşları olarak ele alınması gerektiğini belirten Karamustafa, ilgili bölümde şu ifadeyi kullandı: "Çünkü millet olarak bizler, kökleri asırlar öncesine uzanan kadim medeniyetimizin ve Anadolu irfanının bize öğrettiği güzel haslet ve değerleri üniversite kampüslerinde yaşadığımız ve yaşattığımız sürece var olabileceğimizin farkına varmak zorundayız. Anadolu irfanı üniversite eğitiminin önemli unsurlarından biridir. Anadolu irfanı dediğimiz şey soyut bir romantizm değildir. Anadolu irfanı; toplumsal dokuyu ahlak, hoşgörü ve alın teriyle yoğuran bir medeniyet damarıdır".

Toplumsal sorumluluk ve güvenlik vurgusu:

Karamustafa gençlere yönelik mesajında, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin üstleneceği sorumluluğa işaret ederek, "Gençler güçlü ve büyük Türkiye’nin geleceğidir" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca ülkenin bilim, teknoloji, sanayi ve eğitim alanlarında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine ve bu sürecin bir devlet projesi olarak taşıdığı tarihi niteliğe değindi: "Bugün ülkemizde devletin aklı ile milletin vicdanı ve irfanının bir araya geldiği, coğrafyamızı huzura kavuşturmayı amaçlayan Terörsüz Türkiye süreci, tarihi bir devlet projesidir. Bu süreç, Türkiye’nin yeni bir yüzyıla damgasını vurma yolunda attığı önemli bir adımdır."

Rektörün konuşmasının ardından üniversitenin sosyal ve kültürel imkânları, öğrenci kulüpleri ve sunulan hizmetler ilgili birim yöneticileri tarafından öğrencilere aktarıldı. Bilgilendirmelerde kampüs yaşamı, öğrenci destekleri ve katılım yolları hakkında ayrıntılara yer verildi.

Etkinlikte ayrıca KAYÜ'nün kurumsal iş birliklerinden biri olan ve ülkenin havacılık teknolojilerinde öne çıkan kurumlarından TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. öğrencilere destek verdi; katılımcılara şapka ve anahtarlık hediye edildi. Organizasyon, hem yeni öğrencilerin üniversite ortamına uyumunu kolaylaştırmayı hem de kampüs içinde aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan bir içerikle tamamlandı.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE (KAYÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI ORYANTASYON GÜNLERİ KAPSAMINDA ‘ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BULUŞUYORUZ’ ADLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.