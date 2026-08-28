Kayseri Üniversitesi'nden 30 Ağustos'ta birlik ve bilim çağrısı

Rektörün mesajı:

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu zaferin Türk milletinin şanlı tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti. Mesajda, milletin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı başardığı; en zor anlarda bile küllerinden yeniden doğduğu ve düşmana geçit verilmediği vurgulandı.

Rektör Karamustafa, kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün unsurlarıyla verildiğini ve 30 Ağustos'ta elde edilen başarının Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak ilan edilmesini sağladığını belirtti. Bu kazanımın sadece geçmişin bir kutlaması olmadığını, aynı zamanda bugüne ve geleceğe taşınması gereken bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Eğitim ve bilim önceliği:

Karamustafa mesajında, ecdadın kahramanlığı ve fedakârlığından alınacak güçle ülkenin her alanda ileri taşınması gerektiğini söyledi. Kayseri Üniversitesi olarak bu şuurla hareket edeceklerini; eğitime, bilime ve gençlerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Üniversite yönetimi; daha fazla çalışmak, üretmek ve gayret göstermek gerektiğinin altını çizdi.

Anma ve kutlama:

Rektör mesajının sonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileklerini iletti. Karamustafa, tüm üniversite camiasının ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bu günün birlik, beraberlik ve sorumluluk bilinciyle anılması çağrısında bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.