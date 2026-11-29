Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak ile araştırma ekibinin 2021–2024 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü ve USDA tarafından desteklenen projenin ikinci bilimsel çıktısı, SSCI Q1 kategorisindeki uluslararası dergi Agribusiness'ta yayımlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Ulucak'ın Haotian Cheng, Rui Chen, Lucy Asare-Baah, Mengxue Li ve Yaoqi Zhang ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma; ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli tarım üreticilerinin hasat sonrası ürün kayıplarını azaltmaya yönelik teknolojilere yatırım yapma eğilimleri ve ödeme isteklilikleri üzerinde odaklanıyor. Araştırma, üreticilerin tercihlerini etkileyen sosyoekonomik eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin yeni teknolojileri benimseme kararlarına yansımasını bilimsel verilerle ele alıyor.

Yöntem ve bulguların önemi:

Çalışma, üreticiler arasındaki gelir dağılımına dayalı sosyoekonomik farklılıkların tarımsal eğitim hizmetlerine erişim ve dolayısıyla teknoloji benimseme süreçleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bulgular, hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojik yatırımların sadece maliyet-fayda analizleriyle değil, aynı zamanda sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yönelik politikalarla da desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, küçük ölçekli üreticilerin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırmaya yönelik politika tasarımları için önemli ipuçları sunuyor.

Akademik ve kurumsal yansımalar:

Prof. Dr. Recep Ulucak, uzun soluklu bir çalışmanın uluslararası düzeyde yüksek etkiye sahip bir dergide yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaya katkı sağlayan tüm araştırmacılara teşekkür etti. Ulucak daha önce 2021 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile ödüllendirilmiş; çevre ekonomisi, enerji politikaları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yayınlarıyla tanınıyor. Bu yayın, KAYÜ'nün uluslararası tanınırlığına ve araştırma vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte değerlendiriliyor.

Toplanan bilimsel veriler ve makalenin SSCI Q1 kategorisinde yer alması, hem akademik iş birliklerinin gücünü hem de yerel düzeydeki tarımsal sorunlara küresel bilimsel yöntemin uygulanabilirliğini ortaya koyuyor. Araştırmanın politika yapıcılar ve tarım destek programları için yol gösterici olma potansiyeli bulunuyor.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP ULUCAK’IN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE 2021-2024 YILLARI ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ VE ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJESİNİN İKİNCİ BİLİMSEL ÇIKTISI, SSCI Q1 KATEGORİSİNDE YER ALAN DÜNYANIN PRESTİJLİ DERGİLERİNDEN AGRİBUSİNESS’DE YAYIMLANDI.