Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

Kayseri valisi Çiçek'in 29 Ekim mesajı:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü gururla kutladığını belirtti ve değerlerden alınan güçle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlılıklarını dile getirdi.

cumhuriyetin anlamı ve mirası:

Vali Çiçek mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Millî Mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık iradesinin, özgürlük tutkusunun ve birlik ruhunun en güçlü simgesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin korunmasının ve gelecek nesillere güçlü biçimde emanet edilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

gelecek için hedef ve kararlılık:

Çiçek, milli ve manevi değerlerden alınan güç ile birlik ve beraberlik içinde ekonomiden sağlığa, eğitimden bilime, spora ve kültüre kadar ülkenin her alanda gelişmeye devam edeceğini; demokrasinin güçlendirilmesiyle ülkenin dünyanın güçlü ülkeleri arasında yer alma iradesinin süreceğini belirtti.

Mesajında ayrıca 29 Ekim 1923'ten bu yana geçen 103 yılda ülkenin elde ettiği ilerlemelere dikkat çeken Vali Çiçek, aziz milletimizin fedakârlıklarıyla ülkenin daima yükseleceğini ve ilelebet payidar kalacağını kaydetti.

Son olarak Kayserili hemşehrilerinin ve aziz milletin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Çiçek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad etti; hayatta olan gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür diledi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, “DEĞERLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÜLKEMİZİ DAHA AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.