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Kayseri vekili Baki Ersoy: kamu kaynaklarının fonda değerlendirilmesine izin yok

MHP'li Baki Ersoy, KEPSAŞ'ın banka nakitlerini riskli fonlara yatırmasını eleştirdi; yaklaşık 45 milyon TL kazancın kamuya iadesini ve sorumluların hesap vermesini istedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Kayseri vekili Baki Ersoy: kamu kaynaklarının fonda değerlendirilmesine izin yok

KEPSAŞ’ın fon uygulamasına MHP’den sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) banka hesaplarındaki nakit varlıkların banka aracılığıyla bir yatırım fonunda değerlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı. KEPSAŞ’ın daha önceki duyurusunda "Stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti; bu gelişmenin ardından Ersoy, sürece dair endişelerini kamuoyuyla paylaştı.

Ersoy'un tepkisi:

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada yönetenlerin sorumluluğunu vurgulayarak, "Hiçbir yönetici, kamu iştiraki olan bir şirketin tek bir kuruşunu dahi riske atma hakkına sahip değildir. Hele ki kamu kaynaklarını, içeriği ve riskleri konusunda ciddi soru işaretleri bulunan fonlara yönlendirmek asla kabul edilemez" dedi. Ersoy, olası değer kayıplarına dikkat çekerek bu durumda hesabın kim tarafından verileceğini sordu.

Ersoy ayrıca, süreçte elde edilen yaklaşık 45 milyon TL tutarındaki kazancın sahipsiz olmadığına işaret etti ve şu talepleri sıraladı: "Kazanılan tutar ne kadarsa, tamamı TMSF'ye iade edilmeli; bunun mümkün olmaması hâlinde Kayseri’deki abonelerin sayısı esas alınarak hanelerin elektrik faturalarından mahsup edilmesi sağlanmalıdır."

Talep edilen şeffaflık ve yaptırımlar:

Milletvekili Ersoy, sorumluluğu bulunan yöneticilerin kamuoyuna açıklanmasını, istifalarının derhâl alınmasını ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını istedi. Ersoy, "Kamu şirketleri hiç kimsenin şahsi yatırım alanı, para kazanma aracı veya risk alma sahası değildir. Kamu malı emanettir; o emanete sahip çıkmak herkesin görevidir" ifadeleriyle yetkililere uyarıda bulundu.

Ersoy açıklamasında ayrıca sürecin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kamu zarar ederse millet öder; kamu adına karar verenler ise hesabını verir" sözleriyle hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Talepler arasında elde edilen kazancın iadesi, sorumluların açığa çıkarılması ve idari yaptırımların uygulanması bulunuyor.

KEPSAŞ’ın fon çıkışının gerekçesi olarak gösterdiği stopaj yükündeki artışın ardından yaşanan bu tartışma, kamu kaynaklarının yönetimi ve denetimine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Ersoy, Kayseri halkının kaynaklarının korunmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.'NİN BANKA HESAPLARINDA BULUNAN NAKİT VARLIKLARI BANKA ARACILIĞI İLE YATIRIM FONUNDA DEĞERLENDİRMESİYLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA; "HİÇBİR YÖNETİCİ, KAMU İŞTİRAKİ OLAN BİR ŞİRKETİN TEK BİR KURUŞUNU DAHİ RİSKE ATMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. HELE Kİ KAMU KAYNAKLARINI, İÇERİĞİ VE RİSKLERİ KONUSUNDA CİDDİ SORU İŞARETLERİ BULUNAN FONLARA YÖNLENDİRMEK ASLA KABUL EDİLEMEZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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