Kayseri'de 100 yıllık miras yeniden göğe yükseliyor: HÜRJET montajı başladı

TOMTAŞ'ın tarihi mirası Kayseri'de yeniden hayat buldu:

Türkiye havacılık tarihinin köşe taşlarından biri olan TOMTAŞ, kuruluşunun üzerinden geçen 100 yılın ardından Kayseri'de tekrar üretim hattına girdi. Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi yaptığı açıklamada, fabrikanın ilk kez 6 Ekim 1926'da kurulduğunu ve bu mirasın bugün yeniden canlandığını söyledi. TOMTAŞ, 2023 yılında yeniden yapılanarak yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanda, 500'ü aşkın nitelikli personelle havacılık ve savunma sanayisine hizmet veriyor.

Ekşi, 100 yıllık dönemin anlamını vurgulayarak, dönemin zorluklarına rağmen ortaya konan başarının bugün benzer bir ruhla tekrarlandığını belirtti: "100 yıl önceki imkansızlıklara rağmen ortaya konmuş bir başarıyı 100 yıl sonra tekrar etmek için bir araya geldik." Bu bakışla, Kayseri tesislerinde bir zamanlar üretilen uçakların ardından şimdi HÜRJET için komponent montaj faaliyetlerinin başlatılması, kentin havacılık geçmişiyle yeni bir tarihi döngü oluşturdu.

Kayseri'nin fabrikası ve insan kaynağı:

HÜRJET projesinin Kayseri'deki komponent montajı için ayrılan bölüm yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde. Operasyonda görev yapan nitelikli personel sayısı ise 200'ün üzerinde. Ekşi, Kayseri'nin havacılık geçmişinin bu personelin projeye hızla adapte olmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı ve ekledi: "Bu personelin sürece çok hızlı entegre olmasında Kayseri’nin havacılık geçmişinin önemli etkisi var."

HÜRJET'in yeri ve üretim takvimi:

Ali Ekşi, HÜRJET'in Kayseri'de üretilecek olmasının hem teknik hem de sembolik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Geçmişte TOMTAŞ tesislerinde o dönemin en ileri teknolojisiyle uçakların üretildiğini hatırlatan Ekşi, bugün HÜRJET'in bulunduğu segmentte dünyanın dikkatle takip ettiği bir uçak olduğunu söyledi. Ekşi'nin ifadesiyle: "HÜRJET gibi dünyanın imrenerek takip ettiği, İspanya gibi kendine ait uçak lisansları olan bir ülkenin sipariş verip almak istediği..." Bu cümle, HÜRJET'in uluslararası ilgisine vurgu yapıyor.

Üretim takvimine ilişkin net hedefler de paylaşıldı. Ali Ekşi, komponent montajının 2027'yi görmeden Kayseri'de yapılacağını ve ilk parçaların TUSAŞ'ın Ankara tesislerine teslim edileceğini belirtti: "Allah’tan bir mani gelmezse 2027 yılını görmeden ilk uçağımızın komponent montajını burada yaparak TUSAŞ’ın Ankara’daki tesislerine teslim etmiş olacağız." Ardından 2027 içinde motor montajı yapılarak uçağın gökyüzündeki yerini alması hedefleniyor.

Topluma açılım ve yerel destek:

Ekşi, TOMTAŞ'ın yerel paydaşlarla işbirliğine de önem verdiğini söyledi. Şirket, Kayseri'de düzenlenecek Bilim Festivali'ne katılarak gençlerle buluşacak; etkinliğin 16 17 18 Ekim tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ekşi, Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki büyükşehir belediyesinin fabrikaya verdiği desteği vurguladı ve festivalde Kayserililerle bir araya gelerek savunma sanayisindeki gelişmelerin kentten yükseldiğini göstermek istediklerini ifade etti.

Sonuç olarak, TOMTAŞ'ın yeniden ayağa kalkışı ve HÜRJET'in Kayseri'deki komponent montajının başlaması, hem Cumhuriyetin erken dönem yatırımlarının mirasını devam ettiriyor hem de yerel istihdam ve teknolojik yetkinlik açısından yeni bir dönemin habercisi niteliğinde. Şirketin verdiği tarihler ve hedefler gerçekleştiği takdirde, Kayseri 100 yıl sonra yeniden milli havacılık üretiminin simge şehirlerinden biri olma yolunda somut adımlar atmış olacak.

TOMTAŞ HAVACILIK GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ ALİ EKŞİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU