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Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:13

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak üzerindeki bir apartmanın 2. kat dairesinde meydana geldi.

müdahale ve kontrol:

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ve olası geniş çaplı hasarın önüne geçildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yangından etkilenen bir kişi, dumandan etkilenmesi üzerine ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ DUMANDAN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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