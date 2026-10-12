Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Kayseri'de 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Kayseri polisi, 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. (40)'ı yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:46

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 21:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan kişi adresinde gözaltına alındı

Kayseri'de yürütülen arama ve yakalama çalışmaları sonucu, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

operasyon detayları:

Çalışmayı yürüten birim, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri oldu. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan şahıs tespit edilip ikametinde gözaltına alındı.

tutuklama ve teslim:

Yakalanan şüphelinin kimliği A.K. (40) olarak belirlendi. İşlemleri tamamlanan A.K., ilgili mercilere teslim edilerek ceza infaz kurumuna sevk edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘SİLAHLI YAĞMA’ SUÇUNDAN 36...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘SİLAHLI YAĞMA’ SUÇUNDAN 36 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası