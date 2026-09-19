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Kayseri'de 6. uluslararası yarı maratonu için son hazırlıklar

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 20 Eylül Pazar 08.00'de start alıyor; 7 bin 110 katılımcı, 200 yabancı sporcu ve 2 milyon 774 bin TL ödül.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de 6. uluslararası yarı maratonu için son hazırlıklar

Kayseri'de maraton heyecanı son saatlerde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce sporseveri bir araya getiren Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunun 6’ncısı, 20 Eylül 2026 Pazar günü sabah düzenlenecek. Organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülüyor ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonunun önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

katılımcı profili ve parkur seçenekleri

Kayıtları tamamlanan yarışta toplam 7 bin 110 kişi mücadele edecek. Sporcular; 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında yarışacak. Bu dağılım şu şekilde: 21K parkurunda 550, 10K parkurunda 1 bin 90 sporcu, Halk Koşusu’na ise 5 bin kişi katılacak. Ayrıca organizasyonda 50 elit sporcu yer alacak. Çocuklara yönelik etkinliklerde 450 çocuk Çocuk Koşusu’nda, 20 minik Baby Run’da koştu ve renkli görüntüler oluştu.

Başlama saati 08.00 olarak açıklanan yarışlarda profesyonel ve amatör sporcular, farklı parkurlarda kıyasıya mücadele edecek.

parkur güzergâhları

21K parkuru, Ordu Evi karşısı Ok Burcu önünden başlayacak. Sporcular Forum Kayseri ve Kayseri Park güzergâhını takip ederek Cırgalan Tramvay Durağı'ndan dönüş yapacak; ardından Mimarsinan Kavşağı, Tuna Kavşağı, Sivas Caddesi ve Fuzuli Kavşağı üzerinden Ordu Evi önünde finişe ulaşacaklar. 10K parkurunda da start Ok Burcu önü olup Forum Kayseri, Kayseri Park hattından ilerleyip Doğu Garajı Kavşağı’nda dönüş yapılarak Tuna Kavşağı ve Sivas Caddesi güzergâhı üzerinden Ordu Evi önünde tamamlanacak. Halk Koşusu ise Ok Burcu-Tuna Kavşağı-Ordu Evi önü hattında koşulacak.

uluslararası katılım

Bu yıl organizasyonun uluslararası profili de dikkat çekiyor. 21 farklı ülkeden gelen 200 yabancı sporcu Kayseri’de yarışacak. Yarışa katılacak ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal yer alıyor. Türkiye ile birlikte etkinlik 22 ülkeyi buluşturarak şehrin uluslararası spor organizasyonları arasındaki konumunu güçlendiriyor.

ödüller, yaş grupları ve rekor teşvikleri

Yarışta dağıtılacak toplam ödül miktarı 2 milyon 774 bin TL olarak açıklandı. 21K Genel Klasman kategorisinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı ödüller belirlendi: birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin TL, dördüncüye 45 bin TL, beşinciye 40 bin TL, altıncıya 35 bin TL, yedinciye 25 bin TL, sekizinciye 20 bin TL, dokuzuncuya 15 bin TL ve onuncuya 12 bin TL verilecek; bu kategoride toplam 744 bin TL ödül dağıtılacak.

10K Genel Klasman kategorisinde derecelere giren kadın ve erkeklere verilecek ödüller ise birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, dördüncüye 18 bin TL, beşinciye 16 bin TL, altıncıya 14 bin TL, yedinciye 12 bin TL, sekizinciye 11 bin TL, dokuzuncuya 10 bin TL ve onuncuya 9 bin TL olacak; 10K Genel Klasman toplam ödül miktarı 330 bin TL olarak duyuruldu. Yaş gruplarında ise 21K'da toplam 980 bin TL, 10K'da toplam 700 bin TL ödül dağıtılacak. Mevcut parkur rekorlarını kıran sporculara da teşvik verilecek; kadınlardaki 1.10.39 ve erkeklerdeki 1.03.13 rekorlarını egale eden veya geçen sporculara 10 bin TL ödül takdim edilecek.

çocuk etkinlikleri ve kent kültürüne katkı

Çocuk Koşusu ve Baby Run, organizasyonun önemli ayağını oluşturdu. 7-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı Çocuk Koşusu 19 Eylül Cumartesi saat 14.00'te, Baby Run ise 12.00'de gerçekleştirildi. Etkinliklere 450 çocuk ve 20 minik katılımcı katılarak şehrin genç sporcularını maraton coşkusuna dahil etti. Ailelerin alkışları arasında koşan minikler, spora erken yaşta başlama ve hareketli yaşam alışkanlığı kazanma açısından etkinliğin önemini gösterdi.

İlki 2021 yılında düzenlenen ve her yıl büyüyen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6’ncı yılında da yerli ve yabancı sporcuları Kayseri’de buluşturarak kentin spor şehri kimliğine katkı sağlıyor. Etkinlik aynı zamanda Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımına hizmet ediyor.

Profesyonellerin kıyasıya yarışacağı, ailelerin ve sporseverlerin coşkuya ortak olacağı 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na saatler kala organizasyon, şehrin spor heyecanını yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. 20 Eylül Pazar günü Kayseri bir kez daha sporun, heyecanın ve dostluğun merkezi olacak.

BABY RUN VE ÇOCUK KOŞUSU, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

BABY RUN VE ÇOCUK KOŞUSU, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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