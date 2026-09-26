kayseri'de aile içi tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; baba gözaltına alındı

Olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak'ta bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeş F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve iki kardeş birbirlerine bıçakla saldırdı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler evde ve evin bahçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Gözaltı ve ifadeler:

Yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.Ö., ifadesinde kavgada babası H.A.Ö.'nün de yer aldığını belirtti. Bu beyan üzerine polis ekipleri tarafından baba gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.A.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada H.A.Ö. 'Kavga oğullarım arasında gerçekleşti. Ben sadece kavgayı duyunca gittim. Oğlumun söylediği gibi değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Niye öyle bir beyan verdi bilmiyorum.' dedi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma ve yapılan incelemeler sürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MÜSTAKİL İKAMETTE AĞABEY VE KARDEŞİN BIÇAKLA YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ OLARAK, BABA GÖZALTINA ALINDI. HASTANEYE KALDIRILAN YARALI OĞULUN BIÇAKLI KAVGADA BABASININ DA YER ALDIĞI BİLGİSİNİ VERMESİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINAN BABA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ. GÖZALTINA ALINAN BABA H.A.Ö., "KAVGA OĞULLARIM ARASINDA GERÇEKLEŞTİ. BEN SADECE KAVGAYI DUYUNCA GİTTİM" DEDİ.