Kayseri'de alacak-verecek kavgası sonrası babaya ait otomobil kurşunlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla hedef alındı. Olayda mallara veya kişilere ilişkin can kaybı bilgisi paylaşılmadı; bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

olay yeri ve araçta inceleme:

Edinilen bilgiye göre, olay Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 06 AK 9402 plakalı aracın sahibi olarak kayıtlarda N.G. görünüyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve araç üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

şüpheliler ve soruşturma:

Güvenlik kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Zanlıların daha önce A.G. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE OĞLUYLA ‘ALACAK-VERECEK’ MESELESİ YÜZÜNDEN HUSUMET YAŞAYAN ŞAHISLAR, BABASININ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI. EKİPLER OLAY SONRASI KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.