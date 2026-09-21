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Kayseri'de alt geçitte zincirleme kaza: iki sürücü yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki alt geçitte üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki sürücü yaralandı; olay yerinde çok sayıda vatandaş toplandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 02:07

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 02:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de alt geçitte zincirleme kaza: iki sürücü yaralandı

Kayseri'de alt geçitte zincirleme kaza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda bulunan alt geçitte üç otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, T.T. yönetimindeki 38 ADG 515, R.K. yönetimindeki 06 BKN 025 ve A.D. yönetimindeki 27 AAH 489 plakalı araçların karıştığı çarpışma olarak kaydedildi.

kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler R.K. ve A.D.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

görgü tanıkları ve trafik:

Kazayı merak eden çok sayıda vatandaşın araçlarını yol kenarına park ederek olay yerine geldiği ve alt geçitteki çarpışmayı adeta film izler gibi izlediği bildirildi. Bu durum çevrede yoğunluğa neden olurken, ekipler müdahale ve güvenlik çalışmaları yürüttü.

Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, 2 SÜRÜCÜ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, 2 SÜRÜCÜ YARALANDI. ÖTE YANDAN, KAZAYI MERAK EDEN ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, ARAÇLARINI YOL KENARINA PARK EDEREK, KAZAYI İZLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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