Kayseri'de anne adaylarına doğum öncesi tanıtım ve destek programı

kayseri devlet hastanesi eğitimleri sürüyor:

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği, anne ve anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli, sağlıklı ve güvenle hazırlanmalarını amaçlayan eğitim ve etkinlikleri sürdürüyor. Program, katılımcıların hem fiziksel hazırlığını hem de doğuma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefliyor.

eğitim programının içeriği:

Program kapsamında her çarşamba günü anne ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılıyor. Ayrıca haftanın her günü klinik ve doğum salonu tanıtımı, gebelik ve doğuma hazırlık egzersizleri ile ebelerle tanışma etkinlikleri düzenleniyor. Bu uygulamalar, katılım gösterenlerin doğum ortamını önceden görmelerine ve uygulamalarla tanışmalarına imkan tanıyor.

amaç ve hedefler:

Çalışmaların temel hedefi, anne adaylarının doğum yapacakları ortamı önceden tanıması, doğum sürecine ilişkin kaygılarının azalması ve kendilerini daha güvende hissetmeleridir. Klinik yetkilileri ayrıca katılımcıların doğum öncesi hem fiziksel hem de psikolojik hazırlıklarının güçlendirilmesine önem verdiklerini vurguluyor. Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler ve güvenli doğumlar için her zaman yanınızdayız" denilirken, eğitim ve etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE ANNE VE ANNE ADAYLARININ GEBELİK VE DOĞUM SÜRECİNE BİLİNÇLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLE HAZIRLANMALARI AMACIYLA DÜZENLENEN EĞİTİM VE ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR.