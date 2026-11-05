Kayseri'de aranan şüpheli 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (36) yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

operasyon ayrıntıları:

Ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, firari olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunan M.Y. tespit edildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş cezalar bulunuyordu.

emniyetten açıklama:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA’ VE ‘HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI’ SUÇLARINDAN 18 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.