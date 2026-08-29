Kayseri'de 'CHP' sözüyle gaf yapan Yeni Parti genel başkanı kendini düzeltti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temas için geldiği Kayseri'de Melikgazi ilçesinin Eskişehir Bağları Bölgesi'ndeki kadın buluşmasına katıldı. Toplantıda kadınların gündelik sorunlarını dinleyen Özel, belediye hizmetlerine ilişkin örnekler vererek çözüm odaklı bir söylem geliştirdi.

toplantıda dile getirilen hizmetler:

Özel, konuşmasında belediyecilik uygulamalarından örnekler olarak 'hoş geldin bebek paketi, okula başlangıç paketi, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteği' gibi uygulamaları anlattı. Bu hizmetlere vurgu yaparken, bir dinleyicinin belediye hizmetlerinin eksikliğine ilişkin şikâyeti üzerine kapsamlı bir açıklama yaptı.

söz düzeltmesi ve tepki:

Konuşma sırasında Özel, beklenti ve hedefleri aktarırken, 'İnşallah, Allah’ın izniyle Kayseri’ye de CHP’li belediye getireceğiz' şeklinde bir ifade kullandı. Hemen sonra yaptığı düzeltmede, 'Yanlış söyledim. Benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili' diyerek partisini belirtti ve sözünün yanlış anlaşıldığının altını çizdi. Özel ayrıca, 'şuandan da ben genel başkanken seçtirdiğimiz ve belediyede olan ve çok düzgün işlere devam eden arkadaşlar da var' diyerek uygulamaların sadece tek bir partiye ait olmadığını vurguladı.

program çıkışı ve çocuklarla diyalog:

Etkinlik çıkışında bazı çocuklar Özgür Özel'in yanına gelerek 'Bizi hep itiyorlar' şeklinde şikâyette bulundu. Çocukların harçlık talebine yanıt veren Özel, 'Bizim partinin güvenlikleri de kibar. Öbürleri gibi değil' diyerek karşılaştırma yaptı ve aracına yöneldi. Bu sırada verilen harçlığın tamamını alan bir çocuğu gören Özel, 'Öyle olmaz. Gözlüklü, kavga etmeyin, dağıtın aranızda' diyerek araya girdi.

Özetle, Özgür Özel'in Kayseri buluşmasında yaşanan söz kayması hızlı bir düzeltme ile kapatıldı; toplantıda paylaşılan belediye uygulamaları ve çocuklarla kurulan samimi diyalog öne çıkan unsurlar olarak kayda geçti.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN ESKİŞEHİR BAĞLARI BÖLGESİ'NDE MÜSTAKİL BİR EVDE KADIN BULUŞMASINA KATILAN ÖZGÜR ÖZEL, BURADA KADINLARIN SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ