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kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi'de Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda direğe çarpıp takla atan 38 BF 143 plakalı otomobildeki S.A. ve İ.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 01:58

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 01:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

kazanın genel görünümü:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Olayda araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü S.A. ile yolcu İ.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

inceleme ve trafik düzenlemesi:

Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazaya karışan 38 BF 143 plakalı otomobil, olay yeri çalışmaları tamamlandıktan sonra çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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