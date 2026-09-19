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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 1.20 promil alkollü çıktı; toplam 250 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyeti 2 yıl süreyle alındı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 05:18

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 05:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Olayın gelişimi:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde uygulama yaparken B.K. (27) yönetimindeki 38 HE 014 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara riayet etmeyerek kaçması üzerine ekipler kısa süreli bir kovalamaca başlattı ve araç cadde üzerinde yakalandı.

yapılan kontroller ve cezai işlem:

Bölgeye çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K.'nin ölçüm sonucu 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca B.K.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. 1.00 promil sınırının üzerinde olması nedeniyle B.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

sürücünün pişmanlığı ve uyarısı:

Sürücü B.K. ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın" dedi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI. YAPILAN KONTROLLERDE 1.20 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 250 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILIRKEN, KAÇTIĞI İÇİN PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTEN SÜRÜCÜ, "NE OLURSA OLSUN DURUN VE DERDİNİZİ ANLATIN, KAÇMAYIN" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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