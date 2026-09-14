Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri Melikgazi Erenköy millet bahçesinde çıkan kavgada H.G. bıçaklandı, B.Ş. darp edildi; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 01:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki millet bahçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, H.G. ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine bıçak ve yumrukla saldırması sonucu H.G. bıçaklanırken, B.Ş. darp nedeniyle yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kavgaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK, 1 KİŞİDE DARP...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK, 1 KİŞİDE DARP SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samandağ'da rip akıntısına kapılan 2 şahıs dronlu aramayla denizden çıkarıldı
images

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı
images

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi
images

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı

Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi