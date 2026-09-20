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Kayseri'de evde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta iki arkadaşın tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; A.S. ağır yaralandı, E.Ö. kaçtı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:27

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de evde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 ağır yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta bir ikamette iki arkadaş arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda A.S. ağır yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın zemin katındaki evde saat 17.30 sıralarında arkadaş oldukları öğrenilen E.Ö. ile A.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. bıçakla müdahale etti ve A.S. yaralandı. Şüpheli E.Ö. olayın ardından ikametten kaçtı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yaralı A.S., yakınları tarafından ilk olarak Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen A.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve şüpheli E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK, AĞIR...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK, AĞIR YARALANDI. EKİPLER ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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