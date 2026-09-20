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Kayseri'de evinde bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Eşrefli Sokak'ta müstakil evde 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı; sağlık ekipleri çocuğu Kayseri Şehir Hastanesi'ne taşıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de evinde bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de evde bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Eşrefli Sokak'taki müstakil bir evde, kimliği tespit edilemeyen 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Emniyet birimleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR İKAMETTE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN YARALANAN 12...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR İKAMETTE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN YARALANAN 12 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU ÇOCUK YARALANDI. EKİPLER, ŞÜPHELİ YADA ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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