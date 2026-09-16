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Kayseri'de fabrika önünde intihar eden kişi yaşamını yitirdi

Kayseri Melikgazi'de Mimarsinan OSB'de bir kişi fabrikanın önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 00:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de fabrika önünde intihar eden kişi yaşamını yitirdi

Olay yeri ve müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kastim Caddesi üzerindeki bir fabrikanın önünde meydana gelen olayda, A.Ş. (40) adlı kişi tabancayla başına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede A.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli işlemler ve inceleme:

Olay yerinde polis ekipleri tarafından ayrıntılı inceleme yapıldı. Cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili olarak şu ana kadar ek bir bilgi paylaşmadı; soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS FABRİKANIN ÖNÜNDE TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ EDEREK...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS FABRİKANIN ÖNÜNDE TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ EDEREK, YAŞAMINA SON VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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