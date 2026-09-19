Kayseri’de gaziler haftası saygı, dualar ve çelenk töreniyle anıldı

Kayseri’de 19 Eylül anma programları

19 Eylül Gaziler Haftası kapsamında Kayseri’de çeşitli etkinlikler düzenlenerek gaziler ve şehitler anıldı. Programlar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan etkinliklere Vali Gökmen Çiçek, garnizon komutanlığı temsilcileri, büyükşehir belediyesi yetkilileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi katıldı.

Çelenk sunma töreninin akışı:

Valilik, garnizon komutanlığı, büyükşehir belediyesi ve dernek tarafından sunulan çelenklerin ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Tören alanında yapılan konuşmalarda, gazilik ve şehitlik kavramlarının tarihsel ve toplumsal önemi vurgulandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "19 Eylül Gaziler Günü; bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırladığı ve anıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ’Gazi’ unvanı ile taçlandırdığı gündür. Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi; 19 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanıyla mareşallik rütbesini tevdi etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsız ve istiklali canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği var oluş mücadelesinin şifresi; ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ ifadesinde saklıdır. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun".

Kartal Şehitliği ziyareti ve valinin mesajı:

Çelenk töreninin ardından protokol üyeleri Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti. Kabirler başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar eşliğinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehit aileleriyle bir araya gelen yetkililer duygulu anlar yaşadı.

Vali Gökmen Çiçek gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilerin yaşam içinde var olan kahramanlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gazilerimiz; hayatta yaşayan kahramanlar, filmlerde, romanlarda veya masallarda değiller. Hayatın içerisinde yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Türk Milleti var olduğu sürece bu milletin kahramanları hep olacak. Evlatlar babalarına bir kahramana bakar gibi bakmalı. Bu memlekete, bu millete borçlarını ödeyen, bedel ödeyerek bu günlere gelmemizi sağlayan gazilerimizi minnetle anıyorum".

Kayseri’de gerçekleştirilen programlar, toplumun gazilere ve şehit ailelerine duyduğu saygıyı pekiştirmeyi; tarih bilincini canlı tutarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladı. Etkinlikler boyunca yapılan konuşmalar ve dualar, gazilik kavramının hem bireysel fedakarlık hem de millet hafızası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

VALİ ÇİÇEK VE PROGRAMA KATILANLAR ŞEHİT KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKTI.