Kayseri'de gökyüzü ve bilim bir araya geliyor

BİLİMFEST kayseri'ye hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenecek 8’inci BİLİMFEST için kentte hazırlıklar sürüyor. Festival, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalar kapsamında 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

hazırlıklar ve gösteri tırları:

Her yaştan vatandaşın bilimi deneyimleyerek keşfetmesini amaçlayan BİLİMFEST Kayseri, bu yıl kapsamını genişleterek havacılık ve gökyüzü gösterilerine de ev sahipliği yapacak. Festival öncesinde Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timleri Solotürk ve Türk Yıldızlarına ait satış tırları Kayseri’ye geldi.

Solotürk Tırı, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşurken, tırda yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelirle şehit ve gazi personel ailelerine destek sağlayan Kartal Vakfına katkı sunulacağı bildirildi. Bu adım, etkinliğin hem gösteri hem de toplumsal dayanışma boyutunu öne çıkarıyor.

akrobasi gösterileri ve programın odağı:

Türk Yıldızlarına ait satış tırı ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde konuşlandırıldı ve sergilenen ürünler ile satışlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızlarının gerçekleştireceği gösteri uçuşu olacak; gökyüzünde yapılacak akrobasi hareketleri izleyenlere görsel bir şölen sunacak. BİLİMFEST, bilim, teknoloji ve havacılığı bir araya getirerek kentte bilim heyecanını artırmayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ İÇİN KENTTE HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, FESTİVALİN HAVACILIK VE GÖKYÜZÜ GÖSTERİLERİYLE KENTTE BİLİM VE TEKNOLOJİ HEYECANI ŞİMDİDEN BAŞLADI.