Kayseri'de aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren birim, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma sürdürdü.

operasyonun detayları:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 4 ayrı aranma kaydı ve 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı. Ekipler yürüttükleri araştırma ve arama faaliyetleri sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı.

işlemler ve emniyetin açıklaması:

İşlemleri tamamlanan G.Ç., adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLI’ SUÇUNDAN 4 AYRI ARAMA KARARI VE 41 YIL 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.