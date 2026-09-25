Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan röntgen teknisyeni yaşamını yitirdi

Kayseri'de halı saha maçında fenalaşma sonucu yaşamını yitirdi

Kayseri'de dün, Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D., arkadaşlarıyla katıldığı halı saha maçında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Olay anında arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edilen M.A.D., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Halı sahanın güvenlik kameraları, M.A.D.'nin yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anları kaydetti. Görüntüler, olayın gelişimini belgeleyen önemli bir kayıt niteliğinde.

KAYSERİ'DE DÜN HALI SAHA MAÇI SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ.