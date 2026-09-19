Kayseri'de havuz eğlencesi sırasında genç fenalaştı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, İ.E.Ö. (24) arkadaşlarıyla havuzda eğlenirken aniden fenalaştı. Suda rahatsızlanan genç, durumunu fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra İ.E.Ö., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları:

İ.E.Ö.'nün arkadaşlarıyla eğlendiği ve fenalaştığı anların işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA HAVUZDA EĞLENEN ŞAHIS, BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. ÇOK MİKTARDA SU YUTTUĞU ÖĞRENİLEN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN, BOĞULMA TEHLİKESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.