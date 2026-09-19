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Kayseri'de havuz eğlencesi sırasında genç fenalaştı

Melikgazi'de bir işletmenin havuzunda arkadaşlarıyla eğlenen 24 yaşındaki İ.E.Ö. suda fenalaşıp sudan çıkarıldı; ilk müdahale yapıldı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de havuz eğlencesi sırasında genç fenalaştı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, İ.E.Ö. (24) arkadaşlarıyla havuzda eğlenirken aniden fenalaştı. Suda rahatsızlanan genç, durumunu fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra İ.E.Ö., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları:

İ.E.Ö.'nün arkadaşlarıyla eğlendiği ve fenalaştığı anların işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA HAVUZDA EĞLENEN ŞAHIS, BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA HAVUZDA EĞLENEN ŞAHIS, BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. ÇOK MİKTARDA SU YUTTUĞU ÖĞRENİLEN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN, BOĞULMA TEHLİKESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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