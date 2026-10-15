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Kayseri'de hunat mahallesindeki üçlü cinayet duruşmasında yıllar sonra ilk savunma

Hunat Mahallesi'ndeki üç kişinin öldürüldüğü davada yurt dışından getirilen Mehmet Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra salonda ilk kez savunma yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de hunat mahallesindeki üçlü cinayet duruşmasında yıllar sonra ilk savunma

Kayseri'de hunat mahallesindeki duruşmada sanık salonda savunma yaptı

Kayseri'de Hunat Mahallesi'nde üç kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, uzun süre yurt dışında kaldığı belirtilen sanık Mehmet Yılmaz ilk kez mahkeme salonunda ifade verdi. Daha önce SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmaların ardından Türkiye'ye getirilen sanık, yaklaşık 3,5 yıl sonra hakim karşısında hazır bulundu.

sanığın anlatımı ve savunma sınırları:

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yılmaz, 2020'den itibaren kendisine yönelik tehdit ve silahlı saldırılar yaşandığını öne sürdü. Olay günü kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayısı Serdar Yılmaz ile karşılaştığını anlatan sanık, yanında taşıdığı silahı kendisini korumak amacıyla bulundurduğunu söyledi.

Yılmaz, silahın nasıl ateşlendiğini tam hatırlamadığını belirterek o anı "sigortanın atması gibi" bir durumla tanımladı ve öldürme kastı bulunmadığını savundu: "Ben katil değilim, öldürmek istemedim, öldürmeye önceden karar vermedim."

avukat talepleri ve maktul yakınlarının tepkisi:

Sanık avukatları, müvekkillerinin tehdit altında yaşadığını ve karşılaşmanın tesadüfi olduğunu ileri sürerek haksız tahrik indirimi talep etti. Avukatlar, olay yerini gösteren görüntülerin yeniden incelenmesini isteyip maktullerin ellerinde bıçak bulunduğunu gösterdiklerini öne sürdükleri kayıtları mahkemeye sunduklarını belirtti.

Maktul yakınları ve avukatları ise savunmaya sert tepki gösterdi; aile, cinayetin önceden planlandığını ve sanığın yurt dışına kaçışının organize edildiğini iddia ederek suçun tasarlayarak kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Aile, yaşadıkları acıyı oturuma getirilen sözlerle dile getirdi.

mahkemenin işleyişi ve savcılık talepleri:

Mahkeme, savunma tarafının yeni bilirkişi raporu ve tanık dinlenmesi taleplerini reddetti. Cumhuriyet savcılığı, Mehmet Yılmaz hakkında üç kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Ayrıca katılan sanık Oğuzhan Yılmaz hakkında da silahla tehdit suçundan cezalandırılma talebi yer aldı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve müzakerenin sürdürülmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

KAYSERİ’DE ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HUNAT MAHALLESİ CİNAYETİ DAVASINDA, OLAYIN ARDINDAN YURT DIŞINA...

KAYSERİ’DE ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HUNAT MAHALLESİ CİNAYETİ DAVASINDA, OLAYIN ARDINDAN YURT DIŞINA KAÇAN MEHMET YILMAZ İLK KEZ MAHKEME SALONUNDA SAVUNMA YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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