Kayseri'de aranan zanlı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (55) yakalandı.

çalışmanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi.

emniyet müdürlüğünün açıklaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA’ SUÇUNDAN 15 YIL 7 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.