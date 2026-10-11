Kayseri'de kamyonetle pikabın kafa kafaya çarpışması: sürücü sıkıştı, 2 yaralı

Kaza ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, ters yönden ilerleyen bir pikap ile bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda S.D. idaresindeki 34 PC 592 plakalı kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.

kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından S.D. ile kazada yaralanan oğlu Y.B.D. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddeti ve müdahale gerekliliği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ve ekipler güvenlik önlemleri aldı.

kazayla ilgili işlemler ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan pikap sürücüsüne, "kaza mahallini terk etme" suçundan 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan her iki araç da incelemelerin tamamlanmasının ardından çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olayın oluş nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE PİKAP İLE KAMYONETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI. KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK, SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLİRKEN, KAZANIN ARDINDAN KAÇAN PİKAP SÜRÜCÜSÜNE 46 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.