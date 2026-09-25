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Kayseri'de kapsamlı istişare toplantısı

AK Parti Kayseri'de TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın katıldığı toplantıda şehrin ihtiyaçları, projeler ve koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'de kapsamlı istişare toplantısı

Kayseri'de kapsamlı istişare toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Hüseyin Okandan ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda Kayseri'nin mevcut durumu, ilçelerin öncelikli ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar, şehrin altyapı, ulaşım ve hizmet projelerinin seyri ile yürütülen yatırımların önceliklendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Değerlendirmeler sırasında hem yerel uygulamaların hem de merkezi destek mekanizmalarının daha etkili kullanılmasının yolları tartışıldı.

Katılım ve taleplerin aktarılması:

Toplantıya katılan ilçe belediye başkanları taleplerini ve ilçelerindeki projelerin durumunu aktardı. Bulunan kadroda yer alan isimler arasında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun yer aldı.

Koordinasyon ve verilen mesajlar:

Toplantıda, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve teşkilatlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik somut adımların önemi vurgulandı. Hüseyin Okandan, şehrin her alanda gelişmesi ve hemşehrilerin beklentilerinin karşılanması için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Katılımcılar, tespit edilen önceliklerin takip edilmesi ve uygulamaya dönük iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE; TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE; TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HULUSİ AKAR, AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ AYŞE BÖHÜRLER VE BAYAR ÖZSOY, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ İLE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ KATILIMIYLA İL BAŞKANLIĞINDA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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