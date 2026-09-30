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Kayseri'de kasası alev alan kamyonun yükü küle döndü

Kayseri Melikgazi'de Mersin'den gelen sebze ve meyve yüklü 33 CKN 86 plakalı kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla güçlükle söndürüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 04:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kasası alev alan kamyonun yükü küle döndü

Kayseri'de kamyon kasasında yangın çıktı:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sebze ve meyve yüklü bir kamyonun kasasında aniden yangın çıktı. Olay, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kamyonun sürücüsü Y.E. olduğu, aracın Mersin'den Kayseri'ye yük taşıdığı öğrenildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yangın kısa sürede büyümesine rağmen ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınabildi ve soğutma işlemlerinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangında kamyonun kasası tamamen zarar görerek küle döndü; araçta taşınan sebze ve meyve yükünde ciddi hasar meydana geldi. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için konu hakkında soruşturma başlatıldı ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yetkili birimler hasar tespiti ve yangının sebebine yönelik incelemelerini sürdürecek.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN UZUN SÜREN ÇALIŞMALARI SONUCU GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA, KAMYONUN KASASI KÜLE DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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