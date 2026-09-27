Kayseri'de kereste fabrikasında talaş briketleme makinesi yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerindeki bir kereste fabrikasında, fabrikaya ait talaş briketleme makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı ve kısa sürede bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuç:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını bildirirken, müdahalenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

soruşturma:

Olayın ardından fabrikanın güvenliği ve hasarın tespiti için incelemeler başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma açıldığını ve teknik incelemeyle birlikte olayın seyrinin belirleneceğini duyurdu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KERESTE FABRİKASINDA BULUNAN TALAŞ BRİKETLEME MAKİNASINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.