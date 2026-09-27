Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Kayseri'de kereste fabrikasında talaş briketleme makinesi yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Kayseri Melikgazi'de bir kereste fabrikasında talaş briketleme makinesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 05:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de kereste fabrikasında talaş briketleme makinesi yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerindeki bir kereste fabrikasında, fabrikaya ait talaş briketleme makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı ve kısa sürede bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuç:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını bildirirken, müdahalenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

soruşturma:

Olayın ardından fabrikanın güvenliği ve hasarın tespiti için incelemeler başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma açıldığını ve teknik incelemeyle birlikte olayın seyrinin belirleneceğini duyurdu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KERESTE FABRİKASINDA BULUNAN TALAŞ BRİKETLEME MAKİNASINDA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KERESTE FABRİKASINDA BULUNAN TALAŞ BRİKETLEME MAKİNASINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kaçamadı, polis memuru yaralan...
images

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik old...
images

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı
images

Elektrikli bisikletiyle inşaat temelinden düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybe...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kaçamadı, polis memuru yaralandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Hasat dolunayı Taksim semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı