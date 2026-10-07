Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

kayseri'de aranan şahıs adresinde yakalandı:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin adres taraması sonucu, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı.
operasyonun yürütülüşü:
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmada, hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (44) tespit edilip yakalandı.
gözaltı ve teslim:
Yakalanan T.G. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra resmi prosedür gereği cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 10 YIL 11 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.
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