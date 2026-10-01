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Kayseri'de kovalamaca sonrası farklı plakayla yakalanan sürücüye 496 bin lira ceza

Kayseri Talas'ta dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü M.T., başka araca ait 34 BBK 30 plakasıyla yakalandı; araç trafikten men edilip 496 bin TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 05:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kovalamaca sonrası farklı plakayla yakalanan sürücüye 496 bin lira ceza

Kayseri'de kovalamacada farklı plaka kullanımı tespit edildi

Kayseri'de polis ekipleri, Talas ilçesi Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurmak istediği araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü uyarıya uymayarak kaçmaya başlayınca ekipler kısa süreli bir kovalamaca başlattı ve aracı durdurdu.

Kovalamaca ve yakalanma:

Otomobilin sürücüsü M.T. olarak tespit edildi. Yapılan kontrolde aracın üzerinde bulunan plakanın 34 BBK 30 olduğu belirlendi; incelemede ise plakanın son iki hanesinin farklı olduğu ve plakanın başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine M.T. hakkında adli işlem başlatıldı ve gözaltına alındı.

Yasal işlem ve idari para cezası:

Sürücüye, trafiğin ilgili maddeleri uyarınca toplamda 496 bin TL idari para cezası uygulandı ve aracın trafikten men edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN VE KOVALAMACA SONUCU YAKALANAN...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN VE KOVALAMACA SONUCU YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN BAŞKA ARACA AİT PLAKAYLA TRAFİĞE ÇIKTIĞI BELİRLENDİ. GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNDEN TOPLAMDA 496 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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