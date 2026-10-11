Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu'nda pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu'nda pancar yüklü tır devrildi

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde olan 38 AFH 651 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp devrildi. Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım ve temizlik çalışmaları:

Tırın devrilmesiyle birlikte araç yükü olan pancarlar yola saçıldı ve güzergâh üzerinde ulaşım bir süre durma noktasına geldi. Polis ekipleri trafiği güvenli bir şekilde yönlendirirken, belediye ve karayolları ekipleri sahada temizlik ve kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, kolluk kuvvetlerinin kontrolünde kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumuna ilişkin detayların hastaneden yapılacak açıklamayla netleşeceğini bildirdi.

Kaza ile ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ'DE VİRAJI ALAMAYAN PANCAR YÜKLÜ TIR DEVRİLİRKEN SÜRÜCÜ YARALANDI.